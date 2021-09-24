وبحسب مصادر كردية، فأن سلطات إقليم كردستان قامت بإخلاء أكثر من 800 قرية من سكانها وتركها بلا خدمات جراء القتال والمواجهات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المناطق الحدودية العراقية التركية.

وذكرت المصادر أن طائرات مقاتلة تركية قصفت قرى ومناطق في محيط ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية شمال شرقي محافظة دهوك بإقليم كردستان مما تسبب بإصابة مدنياً بجروح.

أفادت مصادر أمنية عراقية كردية الجمعة أن مدنياً أصيب بجروح جراء قصف لمقاتلات حربية تركية طال قرى حدودية بحجة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في إحدى المناطق شمال شرقي قضاء العمادية بمحافظة دهوك شمالي العراق .

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة عراقي في قصف للطيران التركي والان مع التفاصيل الكاملة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية