بعد أزمة الغواصات...جونسون يعرض على ماكرون "إعادة التعاون" بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إعادة التعاون" بين البلدين بعد أزمة الغواصات، كما أفاد قصر الاليزيه إثر محادثة بينهما "بطلب" من الجانب البريطاني.



وقال الإليزيه في بيان مقتضب، إن جونسون "عبر عن نيته إعادة تعاون بين فرنسا وبريطانيا يتطابق مع قيمنا ومصالحنا المشتركة".

ورد الرئيس الفرنسي بأنه، ينتظر "اقتراحات".