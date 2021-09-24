وزير التجارة الفرنسي يرفض الاجتماع بنظيره الأسترالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

قال مسؤول في مكتب وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، اليوم الجمعة، إنه رفض عرضاً من نظيره الأسترالي للاجتماع به في باريس، في الشهر المقبل.



وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيان، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية يوم الاثنين إنه "يرغب بشدة" في لقاء ريستر عندما يزور باريس في أكتوبر (تشرين الأول) لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال المسؤول الفرنسي: "لن نتابع طلب الوزير الأسترالي لعقد اجتماع. لا يمكننا أن نتعامل مع الأمر مثل المعتاد".