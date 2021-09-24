إيطاليا: الاهتمام بأفغانستان لا يكون على حساب ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن الاهتمام بمتابعة الوضع في أفغانستان وفي أسيا الوسطى لا يجب أن يصرف انتباهنا عن الاضطراب السياسي الذي يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط.



وقال دراغي، في وقت متأخر من ليل أمس، في مداخلة عبر الفيديو في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي" حسب ما أوردت اليوم الجمعة وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأضاف دراغي "الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال: "على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن" حيث "يجب أن نضمن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار".

وتشهد ليبيا توتراً بعد تصويت مجلس النواب الليبي على سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي رد على الخطوة بدعوة الشعب إلى الخروج للتظاهر ضد القرار.