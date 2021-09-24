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الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا هجمات إلكترونية قبل الانتخابات الألمانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بهجمات إلكترونية قبيل الانتخابات العامة في ألمانيا، بعد غد الأحد.

وجاء في بيان للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد اليوم الجمعة أن "الأنشطة الخبيثة" تستهدف العديد من النواب البرلمانيين، والمسؤولين الحكوميين، والسياسيين، وممثلي الصحافة، والمجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المهاجمين يتسللون إلى أنظمة الكمبيوتر والحسابات الشخصية ويسرقون البيانات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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