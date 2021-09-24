الصين تكشف قائمة بـ100 تدخل أمريكي في هونغ كونغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

أعدت الصين اليوم الجمعة، قائمة تضم أكثر من 100 واقعة، قالت إنها تشكل تدخلاً أمريكياً في شؤون هونغ كونغ، منها دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لصحيفة مؤيدة للديمقراطية.



وانتقد سياسيون ومسؤولون أمريكيون الصين لإحكام قبضتها على هونغ كونغ، بعد فرض قانون أمن قومي شامل في العام الماضي، يستهدف المعارضين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في إفادة دورية اليوم الجمعة: "على الولايات المتحدة ألا تتهاون مع أي قوة معادية للصين، وإثارة المتاعب في هونغ كونغ".

ونشرت الوزارة قائمة على موقعها أوردت فيها تدخلات أمريكية منذ 2019، بينها توقيع الرئيس الأمريكي السابق قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ في 2020.

وانتقدت الصين بايدن بسبب وصفه إغلاق صحيفة أبل ديلي المؤيدة للديمقراطية بـ "يوم حزين لحرية الإعلام" ومؤشر على "زيادة القمع من جانب الصين".

ومن المسؤولين الأمريكيين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الصينية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزيري الخارجية السابق مايك بومبيو، والحالي أنتوني بلينكن.

ولم تذكر الوزارة سبب نشر القائمة الآن وإذا كانت ستتخذ أي إجراءات ضد من وردوا فيها.