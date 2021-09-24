مقتل 3 في إطلاق النار داخل محكمة في العاصمة الهندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

قتل مسلّحان متنكّران بلباس محاميين، رجل عصابات هندي مدرج على لائحة "أكثر المطلوبين" في البلاد في تبادل لإطلاق النار في قاعة محكمة بنيودلهي الجمعة، كما قالت الشرطة، التي أردت المهاجمَين.



ومثل جيتندرا غوجي الذي كان بين أكثر المطلوبين في نيودلهي قبل توقيفه في مارس(آذار) 2020 أمام محكمة مقاطعة روهيني، عندما فتح شخصان بملابس محاميين النار، ما أدى إلى مقتله، قبل أن يرديهما عناصر من الشرطة.