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شح المياه يُهدد النظام بتجدد الاحتجاجات الضخمة في إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

قال مركز البحوث في البرلمان الإیراني، إن شح مياه الشرب في أكثر من 282 مدينة إيرانية يهدد بتفجر، اضطرابات واحتجاجات جديدة، ستمثل تحدياً أمنياً للنظام.

ونقل موقع "إيران إبنترنشنال" عن مركز البحوث البرلمانية أن التوترات  بسبب الماء تنتشر في مدن وقرى إيران، مضيفًا أن أعراض هذه التوترات تجلت في شكل "اضطرابات اجتماعية وسخط شعبي".

وامتنع التقرير البرلماني عن التعليق بشكل مباشر على الاحتجاجات على نقص المياه في الأهواز هذا الصيف، والتي استمرت أسبوعين قتلت خلالها قوات الأمن، عدداً من المتظاهرين واعتقلت المئات منهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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