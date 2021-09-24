تراجع إصابات كورونا لأدنى مستوياتها في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

تواصل الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد19) في السعودية تراجعها لأدنى مستوياتها منذ مارس(آذار) 2020 مسجلة 51 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة إلى 546843 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 535842 حالة، ما يعادب 98% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8688 حالة وفاة، كأدنى مستوى منذ أبريل(نيسان)2020.

واعلنت وزارة الصحة، عن انخفاض طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 271 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 279.

يُذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني عالمياً، وفقاً لمؤشر "نيكاي" الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة