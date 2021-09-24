46 وفاة جديدة بكورونا في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق الجمعة، أنه تم تسجيل حالة 46 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في إرجاء البلاد إلى 22 ألفاً و39 حالة وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 2964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و990 ألفاً و316 اصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 4507 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و 887 ألفاً و103 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 25 ألفاً و 12 فحصاً مخبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 15 مليون و10 آلاف و 57 .