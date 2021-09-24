إحصاء جديد لقتلى الحرب في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في أول تقرير له منذ 2014 عن عدد القتلى في الحرب السورية، إن "350209 أشخاص على الأقل قتلوا في الصراع الدائر منذ 10 سنوات"، مضيفاً أن الحصيلة "أقل من العدد الفعلي".



ويشمل العدد المدنيين والمقاتلين ويستند إلى منهجية دقيقة تشترط الاسم الكامل للمتوفي بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الوفاة.

وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام المجلس: "على هذا الأساس جمعنا قائمة تضم 350209 من أشخاص تم التعرف على هويتهم قتلوا في الصراع في سوريا بين مارس(أذار) 2011 ومارس (أذار) 2021".

وأضافت إن "واحداً من كل 13 ضحية كان امرأة أو طفل".