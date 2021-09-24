العدالة والتنمية" يتعرض لانتكاسة جديدة ويفقد منصب عمدة العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

انتُخبت الخبيرة الاقتصادية والصحفية المغربية أسماء غلالو عن حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ المغربي، عمدة لمدينة الرباط، اليوم الجمعة، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة تتبوأ هذا المنصب.

وحصلت غلالو على 58 صوتاً، بينما حصلت بديعة بناني عن حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي على 8 أصوات، بينما حصل لحسن لشكر عن حزب ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية“ على 7 أصوات.

وجاء فوز غلالو بعد تحالف مبرم بين حزبها وحزبيْ ”الأصالة والمعاصرة“ و“الاستقلال“، وحضر جلسة التصويت 79 عضوا من أصل 81 يشكلون مجلس مدينة الرباط، وصوت 6 أعضاء بالامتناع.