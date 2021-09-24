مسؤول ليبي سابق يدعو إلى اعتماد التجربة التونسية وتجميد مجلسي النواب والدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

أعرب وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير، عن تأييده لتجميد عمل السلطة التشريعية في ليبيا، على غرار تونس، التي جمد رئيسها قيس سعيّد البرلمان التونسي.



ونقل موقع "الساعة 24" الليبي، عن وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، على حسابه بفيس بوك "أنا مع سيناريو تونس في ليبيا شرط أن يشمل مجلس الدولة، مجلس النواب، والهيئة التأسيسية للدستور".