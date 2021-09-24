مفتي ليبيا المعزول يحرض الليبيين على إسقاط مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

دعا مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني إلى التظاهر اليوم الجمعة لإسقاط مجلس النواب الليبي.



ونقل موقع "العنوان" الليبية عن بيان لدار الإفتاء الليبية، دعوة الغرياني الليبيين لإسقاط المجلس، بسبب علاقته بالجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتابع بيان المعزول "بلغ مجلس النواب الذروة في الإساءة بإصداره قرار سحب الثقة من الحكومة حتى يعيق تحركها ويضيق عليها".

واعتبر المفتي الإخواني المعزول، أن "دفع الضرر عن الناس واجب لا يسمح تركه، ولا يتم ذلك إلا بخروج الناس، للمطالبة بإسقاطه".