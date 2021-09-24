الكونغرس يفتح المجال لمحاسبة متورطين في التعذيب بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

كشف مصدر لموقع "218"، أن الملف الليبي سيُفتح على طاولة الكونغرس الأمريكي، في جلسة من المنتظر أن يعقدها اليوم الجمعة.



ورجح المصدر، تصويت الكونغرس على تعديل قانون يسمح بمحاسبة أمريكيين تورطوا في تعذيب واعتداء على ليبيين داخل ليبيا.

وحسب الموقع الليبي، لم يكشف المصدر معلومات مفصلة عن طبيعة أو نوع أو زمن الجرائم التي سيشملها القرار.