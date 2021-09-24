الارشيف / اخبار العالم

الكونغرس يفتح المجال لمحاسبة متورطين في التعذيب بليبيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكونغرس يفتح المجال لمحاسبة متورطين في التعذيب بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

كشف مصدر لموقع "218"، أن الملف الليبي سيُفتح على طاولة الكونغرس الأمريكي، في جلسة من المنتظر أن يعقدها اليوم الجمعة.

ورجح المصدر، تصويت الكونغرس على تعديل قانون يسمح بمحاسبة أمريكيين تورطوا في تعذيب واعتداء على ليبيين داخل ليبيا.

وحسب الموقع الليبي، لم يكشف المصدر معلومات مفصلة عن طبيعة أو نوع أو زمن الجرائم التي سيشملها القرار.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا