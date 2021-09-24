العدالة والتنمية يخسر طعونه في الانتخابات بمراكش المغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

خسر حزب العدالة والتنمية المغربي، معركة الطعون، بعد قرار المحكمة الإدارية في مدينة مراكش الأربعاء، رفض طعن الحزب الإخواني في نتائج الانتخابات المغربية الأخيرة، التي شكلت هزيمة مذلة للحزب.



وحسب صحيفة "الأخبار" المغربية، قررت المحكمة الإدارية في مراكش، رفض طعن عبد الرزاق جبور في نتائج الانتخابات، التي فاز فيها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طعن مرشح حزب العدالة والتنمية استثنى كل اللوائح التي ترشحت في مقاطعة المدينة ما عدا مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، ما طرح علامات استفهام كبيرة عن سبب طعن في مرشحي الأحرار دون غيرهم.

وحصل حزب الأحرار، في الانتخابات النيابية الأخيرة في مراكش المدينة على 6 مقاعد من أصل 37، واحتل المرتبة الثانية بعد الأصالة والمعاصرة، فيما جاء حزب العدالة والتنمية رابعاً بعد الاستقلال، ما أبعده نهائياً عن أي طموح لرئاسة مقاطعة المدينة التاريخية.