تونس.. قرار رئاسي بإلغاء حظر التجوال وتخفيف قيود كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة إلغاء قرار حظر تجول الأشخاص والمركياب بداية من غد السبت 25 أيلول سبتمبر، وطالبت باحترام تطبيق الإجراءات التي اتخذتها، بالتوازي مع قرار إلغاء منع التجول.



وشددت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها الجمعة على أنه يُسمح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، وطلبت من المعنيين، إظهار ما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.

وحدد القرار الطاقة الاستيعابية في الأماكن المغلقة والمفتوحة بنسبة 50% مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل، إضافة إلى ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية المصادق عليها.