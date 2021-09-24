شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة القطارات السريعة.. مصر تلحق بالتطورات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية خطة لتشييد شبكة جديدة من السكك الحديدية السريعة، والتي ستبلغ عند الانتهاء من تشييدها ما إجمالية 1825كم من السكك، وتستهدف الدولة المصرية من تنفيذ هذا المشروع الطموح عدد من الفوائد، فالخط الأول والذي سيمتد من ميناء السخنة إلى العلمين الجديدة سيمثل محور ربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما سيعزز من فاعلية حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، وسيمثل ايضاً داعما لها وقت الأزمات، كما سيساهم القطار السريع في تخفيض زمن الرحلة بين السخنة والعلمين من خمسة ساعات بالسيارة إلى حوالي الساعة ونصف فقط، فضلاً عن دوره في غير المباشر في تنمية العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يساعد الخط الثاني من مشروع القطار السريع والذي سيمتد بين مدينة السادس من أكتوبر شمالاً الي أسوان جنوباً بطول 925 كم، في خلق محور نقل جديد غرب النيل مار بأغلب المدن الجديدة بصعيد مصر، وهو ما سيساهم في زيادة اتصالها بمحافظتها الام من جهة وبالعاصمة المصرية من جهة أخرى، مما سيساعد علي زيادة تعميرها، والي جانب كل هذا سيساعد الخط الثاني من شبكة القطارات السريعة على دعم حركة السياحة الثقافية في مصر، وذلك عن تسهيل التواصل بين المواقع السياحية المختلفة على امتداد محافظات وادي النيل.

ولفتت الدراسة أنه ينتظر أن يساعد الخط الثالث وهو اخر مراحل شبكة القطارات السريعة حتى الآن، في تسهيل التواصل بين منطقة غرب النيل عند الأقصر مرورا بمدينة قنا وصولا إلى الغردقة عاصمة السياحة بالبحر الأحمر وهو ما سيسهل على المواطنين في تلك المناطق السفر بشكل آمن، بعيدا عن استخدام الطرق الجبلية الوعرة التي أدت لوقوع المئات من الحوادث الدامية.

ويساهم هذا الخط في تعزيز حركة التجارة والصناعة بجنوب البلاد حيث سيسهل القطار السريع حركة الاستيراد والتصدير بين موانئ البحر الأحمر من جهة ومحافظات الصعيد من جهة أخرى، فيما سيؤدي انشاء الخط الثالث إلى إحداث حالة من التكامل بين نمطي السياحة الشاطئية والثقافية عن طريق ربط الأقصر واسوان بمدن محافظات البحر الأحمر المختلفة.

واختتمت الدراسة أن القطارات السريعة لن تكون مجرد وسيلة لنقل المواطنين والبضائع بين وجهة وأخرى ، بل ستكون بمثابة شرايين تنموية جديدة في جسد الدولة المصرية، حيث من المنتظر أن تؤدي خطوط شبكة القطارات السريعة إلى تحقيق حالة من الازدهار بكافة المناطق المحيطة على المديات المتوسطة والطويلة، وهوما سينعكس بشكل مباشر على حركة الاقتصاد الوطني.