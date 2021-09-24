لأول مرة في مصر.. سوق للآلات الموسيقية المستعملة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

تجمّع مُحبي الموسيقى، أمس، خلال حدث يُجرى لأول مرة في مصر، وهو سوق للآلات الموسيقية المستعملة، ففي منطقة التجمع الأول استضاف متجر ديستينجو الفعالية، ومنذ الواحدة ظُهرًا وحتى العاشرة مساء فتح ديستينجو أبوابه يعرض العديد من الآلات الموسيقية المستعملة للمحبين بأسعار معقولة.

قبل الفعالية المُقامة بالقاهرة جرى الحدث في الإسكندرية، فقد كان صاحب المبادرة هو العازف أحمد عبد الرسول، ويقول أحمد المغربي، مدير المبيعات بديستينجو، إنه أحب تكرار الفكرة في القاهرة التي لم تحدث من قبل، وقبل الفعالية بـ 15 يومًا تم فتح الباب لتسجيل العارضين "أي حد معاه آلة مستعملة يقدر يعرضها للبيع، هو سوق مفتوح للناس كلها".

من بين هؤلاء العارضين كان عازف الجيتار شريف عيسى، الذي قام بعرض آلتين جيتار بالإضافة لعدد من إكسسوارات الجيتار، وفي رأي شريف أن البيع بالنسبة لكثير من العازفين ليس سهلًا "لأن أحيانًا بتكون آلة بيعتز بيها بسبب ذكرى معينة أو حفلة عزف فيها فمبيحبش يبيعها"، لكن الكثير قام بعرض آلاته للبيع "الأغلب كانوا عارضين جيتار لكن كان فيه بردو ترومبيت ودرامز" يذكر المغربي.

أقبل عديدون أيضًا على الشراء، وامتلأ المكان بأجواء لطيفة حيث تنتشر الموسيقى "فيه ناس كانوا محترفين حبوا يشتروا آلات، لكن كمان كان فيه ناس لسة مبتدئة خالص"، يقول المغربي، حيث أقبل المُبتدئون على الشراء "عشان ده بيكون أحسن للمبتدئ بدل ما يجيب آلة جديدة برقم كبير"، وبسبب الإقبال تم مدّ المهرجان لليوم أيضًا.

ويُضيف شريف أن سوق الموسيقي في مصر حجمه صغير لذا من السهل التأكد من الآلة المُشتراة "لأن الناس عارفة بعضها، فسهل إن اللي بيشتري يعرف الآلة دي جت منين وكانت مع مين ويعرف تاريخها كله".

شريف هو عضو فاعل في مجموعة تُسمى "king of tone"، وعدد أعضائها يصل إلى 5000 عازف، وتُركز المجموعة على تعلّم الموسيقى، وقامت المجموعة بتنظيم الفعالية أيضًا، كذلك قاموا بتشجيع المُبتدئين على شراء الآلات المُستعملة "اهتمينا بينهم وكنا بنساعدهم وننصحهم يشتروا ايه".

قام شريف ببيع آلتي الجيتار التي احتفظ بهما لمدة ست سنوات، والمصنوعة في اليابان في فترة الستينيات، يقول شريف إن كثير من عازفي الجيتار يُفضلون شراء آلة الجيتار المصنوعة في اليابان في فترتي الستينيات والسبعينيات "لأن دي أعظم فترة في صناعة الجيتار كانت نهضة في الوقت ده"، وقام الشاب ببيع الجيتار الخاص به بسعر وصل لـ 4500 جنيه، ويتم تقييم السعر المعروض حسب حالة الآلة ونوع الخشب "وبيكون فيه مراقبة من منظمين الحدث للأسعار، عشان لو حد عرض الآلة بتاعته بسعر عالي ينبوه إن السعر ده مش مناسب، ويحقق السوق الهدف منه".