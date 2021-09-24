بالملايين.. قصة أكبر قضية سرقة تيار كهربائي في مصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محافظة كفر الشيخ، خلال الأسبوع الماضي، قضية غريبة من نوعها لم تحدث في مصر قبل ذلك تتمثل في سرقة التيار الكهربائي وليست في المحافظة فقط وفقًا لما جرى رصده بمعرفة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بسرقة التيار بقيمة 14 مليون جنيه.

البداية



بداية القصة كانت بورود معلومات لقطاع كهرباء كفر الشيخ، ومباحث الكهرباء، بوجود مصنع ثلج كائن في نطاق مدينة بلطيم، أمام رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم - كفر الشيخ، يمتلكه المدعو "م.م.ا"، 34 عامًا، ويقيم بمركز البرلس، يجرى فيه توصيل التيار الكهربائي من المصدر العمومي، دون سداد مستحقات شركة الكهرباء كاملة أو بشكل لا تتناسب مع حجم إمكانيات عملية التشغيل والانتاج للمصنع خاصة في فصل الصيف.

ووفق التحريات التي أجريت بمعرفة مباحث الكهرباء في كفر الشيخ، عقب ورود المعلومات بخصوص الواقعة جرى مراقبة الحالة الانتاجية للمصنع نحو الاستهلاك الفعلي للكهرباء، مقارنة مع بقية المصانع التي تمارس نفس النشاط، في شهر يوليو الماضي، وتبين أن المصنع يستهلك أحمال كهرباء لا تتناسب مع حجم استهلاك الفواتير التي يجري تسديدها بمعرفة مالكه.

اكتشاف الواقعة



توجهت حملة مكبرة من كلا القطاعين، إلى مصنع الثلج، بعد تحديد مناطق الفقد بالنطاق الجغرافي للشركة، وتبين توصيل التيار الكهربائي للمصنع، ولاستراحة علوية بداخل المصنع، من المصدر العمومي للشركة.

وخلال الفحص الفني للكهرباء بالمصنع بمعرفة الفنيين في الحملة نجحوا في اكتشاف نفق مبطن بالصاج، والأسمنت بطول 20 مترًا، أسفل محول الكهرباء، الخاص بالمصنع، لاستخدامه في الوصول إلى المحول لفصل وإعادة التيار الكهربائي أثناء تواجد الحملات التفتيشية بقصد سرقة التيار الكهربائي.

تلاعب في العدادات



وأوضح الفحص الفني وفق تقارير الحملة أنه يمكن الدخول والخروج من غرفة المحول في النفق المبطن للتلاعب في العدادات الموجودة، وإجراء وصلات غير شرعية يستطيع من خلالها سرقة التيار الكهربائي.

وبعد انتهاء الفحص قدرت الأحمال المبدئية الخاصة بالمصنع بمعرفة قطاع كهرباء كفر الشيخ، بحوالي 800 حصان بقيمة مالية قدرها 14 مليون جنيه، فيما جرى فصل التيار الكهربائي عن المصنع، لحين رصد التكاليف النهائية لاستهلاك الكهرباء بعد رصد حجم الاستهلاك الفعلي تمهيدًا لاستحقاقها من المتهم، وتوقيع الغرامة المنصوص عليها حول ذلك.

5 قرارات للنيابة



أصدرت نيابة مركز البرلس في كفر الشيخ، 5 قرارات ضد صاحب مصنع الثلج، وتضمنت حبس المتهم صاحب المصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الميعاد، ويحرر له فيش وتشبيه، وترفق صحيفة سوابقه.

كما قررت النيابة طلب تحريات مباحث الكهرباء التكميلية حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، تواصلا عما إذا كان هناك موظف عمومي بشركة الكهرباء اشترك مع المتهم في ارتكاب الواقعة، أو سهل له الاستيلاء على التيار الكهربائي من عدمه.

كما قررت ضم المحضرين رقمي 21647، و21648 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، للمحضر رقم 21646 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، وذلك لوحدة الخصوم، والموضوع، ويستعلم من الوحدة المحلية التابع لها المصنع الذي يديره المتهم، عما إذا كان المصنع صدرت له ثمة تراخيص من عدمه.

ويستعلم من شركة الكهرباء عما إذا كان المصنع صدرت له ثمة تراخيص من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من عدمه، وكذا توصيل ثمة عدادات من عدمه.