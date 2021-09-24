المركزي: زيادة 19.7% في قروض الصناعة في البنوك خلال 6 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي، نمو قروض الصناعة المقدمة للعملاء من البنوك بالجنيه المصري بنسبة 19.7% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال البنك المركزي في تقريره، إن إجمالي تمويلات البنوك للعملاء في القطاع الصناعي ارتفعت من 361.790 مليار جنيه في يونيو 2020 إلي 433.4 مليار جنيه في يونيو الماضي بزيادة 71.6 مليار جنيه خلال عام.

وأضاف أن نسبة النمو في محفظة الصناعة جاءت مع انتظام العملاء في سداد أقساطهم حيث كل مليار جنيه زيادة في المحفظة يوازي ضخ البنوك تمويلات يوازيه 3 مرات نتيجة وجود سددات منتظمة من العملاء وخروج قروض ودخول أخرى.

وتزامن ذلك مع مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاعات الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة متناقصة 8% والتي خصص لها البنك نحو 200 مليار جنيه وتم إطلاقها مع بدايات العام الماضي ضمن إجراءات مواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.

وأوضح المركزي إن قطاع الأعمال الخاص استحوذ علي نسبة 86.5% من إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك في قطاع الصناعة بقيمة 374.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وقال مصرفيون لـ"الخليج 365" في وقت سابق إن مبادرة المركزي لقطاع الصناعة ذات الفائدة المدعمة ساهمت في تحفيز الصناع بالقطاع الخاص علي استمرار دورتها الإنتاجية وإجراء توسعات رأسمالية لإنخفاض تكلفة الإقراض ، وهو ما ساعدهم علي مواجهة التبعات السلبية لفيروس كورونا والحفاظ علي العمالة.

وسجلت إجمالي محفظة القروض المقدمة للعملاء من البنوك 2.855 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي مقارنة 2.179 تريليون جنيه من نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو 31.1% خلال عام، بحسب المركزي.