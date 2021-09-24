أمريكا تسمح بإعطاء جرعة معزّزة من لقاح "فايزر" للمُسنين والمعرّضين للخطر

اسماعيل عبد الحي - أجازت الولايات المتّحدة، الأربعاء، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضادّ لكوفيد-19 للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر وأولئك "المعرّضين للخطر"، بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الإدارة في بيان إنّه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور ستّة أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية.

وأضافت أنّ أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يمكن إعطاؤهم جرعة ثالثة من لقاح فايزر إذا كان هناك "خطر مرتفع" بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادّة للمرض، أو إذا كان "تعرّضهم المتكرّر" للفيروس يجعلهم عرضة "لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة" متعلّقة بالمرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية طلبت من الدول الغنية تأجيل الجرعات المعززة من تطعيمات فيروس كورونا حتى تقوم كل الدول بتلقيح 40 في المئة على الأقل من سكانها.

وكالات