ماكرون يدعو حكومة لبنان إلى إجراء إصلاحات عاجلة

- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:52
عربي ودولي
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى إجراء إصلاحات عاجلة.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي "لبنان يمكن أن يعوّل على فرنسا"، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن لبنان وستواصل دعم الشعب اللبناني.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن إصلاح النظام المالي والمصرفي في لبنان يمكن تحقيق. وأوضح ماكرون أن المحادثات بين الحكومة اللبنانية الجديدة ومع صندوق النقد الدولي يجب أن تؤدي إلى نتائج سريعة.
بدوره، أكد ميقاتي أنه عازم على تنفيذ الإصلاحات على وجه السرعة. وقال إنه واثق من دعم فرنسا للبنان في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالات