ماكرون وجونسون يجريان أول مباحثات بعد أزمة الغواصات

- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:29
عربي ودولي
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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأخير تحدث هاتفياً، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمرة الأولى منذ الأزمة الناجمة عن إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية إلى أستراليا.
وأضاف قصر الإليزيه أن جونسون أبلغ ماكرون، خلال الاتصال، أن بريطانيا تريد استعادة تعاونها مع فرنسا.
وجاء هذا الاتصال بين الزعيمين بعد أيام فقط من مطالبة جونسون لفرنسا بالسيطرة على انفعالاتها والكف عن معاملة الحلفاء في الولايات المتحدة وأستراليا بشكل غير لائق بشأن خلاف يتعلق بصفقة ثلاثية لبناء غواصات نووية أدت إلى انهيار عقد فرنسي منفصل.
وقال الإليزيه، في بيان مقتضب، إن جونسون "عبر عن نيته إعادة تعاون بين فرنسا وبريطانيا يتطابق مع قيمنا ومصالحنا المشتركة (مناخ، منطقة المحيطين الهندي-الهادئ، مكافحة الإرهاب...)".
وأوضح "رد رئيس الجمهورية بأنه ينتظر اقتراحات".
كانت فرنسا قد استدعت هذا الشهر سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا صفقة غواصات نووية مع أستراليا، ما دفع كانبرا لإلغاء صفقة سابقة لشراء غواصات من صنع فرنسا بقيمة 40 مليار دولار أميركي.
ومن المقرر أن يعود سفير فرنسا إلى واشنطن، بعد أن تحدث ماكرون مع الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع.
المصدر: رويترز