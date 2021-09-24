الارشيف / اخبار العالم

مقتل 3 في تبادل لإطلاق النار في محكمة بنيودلهي

0 نشر
0 تبليغ

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 14:55
عناصر من الشرطة الهندية
عربي ودولي

ع+ ع-

قتل مسلّحان متنكّران بلباس محاميين رجل عصابات هندياً مدرجاً على لائحة «أكثر المطلوبين» في البلاد خلال تبادل لإطلاق النار في قاعة محكمة في نيودلهي، اليوم الجمعة، كما قالت الشرطة التي أردت المهاجمَين. وجيتندرا غوجي الذي كان من بين أكثر المطلوبين في نيودلهي قبل توقيفه في مارس من العام الماضي، كان يمثل أمام محكمة مقاطعة روهيني عندما فتح شخصان يرتديان ملابس محاميين النار، ما أدى إلى مقتله قبل أن يرديهما عناصر من الشرطة، كما أوضحت الشرطة.

المصدر: آ ف ب

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا