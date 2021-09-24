مقتل 3 في تبادل لإطلاق النار في محكمة بنيودلهي

- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 14:55
عربي ودولي
ع+ ع-
قتل مسلّحان متنكّران بلباس محاميين رجل عصابات هندياً مدرجاً على لائحة «أكثر المطلوبين» في البلاد خلال تبادل لإطلاق النار في قاعة محكمة في نيودلهي، اليوم الجمعة، كما قالت الشرطة التي أردت المهاجمَين. وجيتندرا غوجي الذي كان من بين أكثر المطلوبين في نيودلهي قبل توقيفه في مارس من العام الماضي، كان يمثل أمام محكمة مقاطعة روهيني عندما فتح شخصان يرتديان ملابس محاميين النار، ما أدى إلى مقتله قبل أن يرديهما عناصر من الشرطة، كما أوضحت الشرطة.
المصدر: آ ف ب