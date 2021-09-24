دعوة روسية لمناقشة جادة لتقييد المحتويات المرفقة بمشاهد العنف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتقد بضرورة إجراء مناقشة جادة لموضوع فرض قيود على العرض العلني لمشاهد العنف في الإنترنت ووسائل الإعلام.

وشدد على أن علماء النفس أثبتوا أن مثل هذا المحتوى يمكن أن يستفز الإنسان ويدفعه إلى تصرفات غير حميدة.

وأضاف بيسكوف، معلقا على مقترحات للحد من المحتويات التي تتضمن مشاهد عنف، وذلك بعد المأساة في بيرم: “لقد تم إثبات ذلك بالفعل من قبل علماء النفس والمتخصصين، وهذا يتعلق بالوصول حتى لو لم يكن واسعا إلى مثل هذه المشاهد التي يظهر فيها العنف، واستخدامها في ألعاب الكمبيوتر، وما إلى ذلك . نعم، من وجهة النظر النفسية، كل ذلك يعتبر مثيرا لتصرفات غير حميدة. يجب الاعتراف بذلك. يحتاج هذا الموضوع في الأساس إلى مناقشة جادة”.