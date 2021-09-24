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اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد تصدر تنويها هاما

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بغداد - ياسين صفوان - اصدرت اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تنويها هاما بشأن الاستمارة الالكترونية.
وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ننوه لمقاتلينا ان التقديم على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم ما يزال مستمر ومفعل حاليا على المنصات التالية:
اولا : hashed.iq
ثانيا : rtciraq.com
ثالثا : hashed-ict.com

 

واضاف البيان، "نرجوا من الاخوة المفسوخة عقودهم ملئ الاستمارات الخاصة بهم على الروابط التالية في قناة التلگرام: https://t.me/ekabiy/1944

 

وتابع البيام، "وللاستفسار عن تساؤلاتكم يرجى الاتصال بالرقم ١٩٦ ومع العلم كل من تمكن من ملئ استمارته خلال الايام الماضية يعتبر قد أتم الاجراء الخاص به ولا حاجة لملئ استمارة ثانية".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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