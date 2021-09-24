الموقف الوبائي.. الصحة تسجل ارتفاعا طفيفا باصابات ووفيات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم العراق.

وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2964 اصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، ووفاة 46 مصابا"، بعد تسجيل 44 حالة وفاة يوم امس.

واضافت الوزارة ان "كوادرها سجلت تماثل 4507 حالة جديدة للشفاء من كورونا، مع تلقي 58605 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".