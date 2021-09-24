شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" عن تدريب عضوات النيابة: انتصار ونجاح جديدين للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، عن فخرها وسعادتها، بزيارة عضوات النيابة العامة، وتدريبها أول دفعة من عضوات النيابة فى تاريخ النيابة العامة المصرية.

وأشارت الأكاديمية الوطنية، في تدوينه لها اليوم عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إنه انتصار ونجاح جديدين للدولة المصرية فى التكامل بين مؤسساتها لتحقيق أهدافها المنشودة، مضيفة هنا داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب نساهم فى صنع التغيير بالاستثمار في أغلى ثروات مصر －رأس مالها البشري.

واختتمت الأكاديمية الوطنية، كل التوفيق لعضوات النيابة العامة الجدد في تحملهن أمانة مهامهن القادمة.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، التقى عضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن، حيث كان قد وجَّه المستشار حماده الصاوي النائب العام «معهدَ البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن، حيث أُعِدَتْ لهن دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجارى، بإجمالى 72 ساعة تدريبية على أيدى قيادات وأعضاء بالنيابة العامة.

شهدت الدورة تدريب عضوات النيابة على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحي العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

كانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها «بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية»، والتي أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث أعربت المدير التنفيذى للأكاديمية، عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».