تضامن الإسكندرية: استخراج 67 ألف بطاقة معاش تكافل وكرامة للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه جرى دعم 67 ألفا و203 سيدات لاستخراج بطاقة معاش تكافل وكرامة، بعد توافر الاشتراطات.

وأكدت جلالة أن المديرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، لافتة إلى أن المرأة على رأس أولويات المديرية في كافة برامجها وأنشطتها.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تولي المرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة أهمية خاصة، منوهة إلى أن عدد السيدات اللاتي جرت مساعدتهن لاستخراج كارت ذوي الهمم ما يقرب من 14 ألف سيدة.