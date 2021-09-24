الارشيف / اخبار العالم

تضامن الإسكندرية: استخراج 67 ألف بطاقة معاش تكافل وكرامة للسيدات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه جرى دعم 67 ألفا و203 سيدات لاستخراج بطاقة معاش تكافل وكرامة، بعد توافر الاشتراطات.

وأكدت جلالة أن المديرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، لافتة إلى أن المرأة على رأس أولويات المديرية في كافة برامجها وأنشطتها.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تولي المرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة أهمية خاصة، منوهة إلى أن عدد السيدات اللاتي جرت مساعدتهن لاستخراج كارت ذوي الهمم ما يقرب من 14 ألف سيدة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا