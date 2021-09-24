"مسروقة من مصنع دهب".. ضبط المتهمين بسرقة "سبيكة ذهبية" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامها بسرقة سبيكة ذهبية

بالجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة قيام (أحد الأشخاص) بعرض سبيكة ذهب للبيع "مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية" بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (سبيكة ذهب تزن حوالي 50 جرام "مجهولة المصدر")، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص" يحمل جنسية أجنبية" يعمل بمصنع ذهب - كائن بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، كما اعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليه (صاحب شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية) تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.