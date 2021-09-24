أشعل النيران في جسد خاله.. القبض على شاب في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات مباحث مركز سمنود من القبض على المتهم بإشعال النيران في جسد خاله ما أدى إلى إصابته بحروق، وذلك أثناء مشاجرة نشبت بين والدة المتهم وشقيقها في قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود بالغربية.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ بإصابة "م.ق" 50 عاما، مقيم بقرية "بنا أبو صير" مركز سمنود، بحروق شديدة نتيجة قيام نجل شقيقته بإشعال النيران في جسده دفاعا عن والدته.

تبين من التحريات الأولية قيام "أ.ا"، 30 سنة، عاطل، بإشعال النيران في جسد خاله "م.ق"، 50 سنة، بسبب مشاجرة نشبت بين والدة المتهم والمجني عليه وقام المتهم على إثرها بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على جسد خاله وأشعل النيران ما أحدث إصابته وتم نقله لمستشفى زفتى للحروق للعلاج.

جرى ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.