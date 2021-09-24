"سرقوا لبن الأطفال المُدعم".. ضبط المتهمين باقتحام مركز طبي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركز طبي بالقليوبية.

تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (طبيب ومدير مركز طبي - كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم" 496 علبة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - فلاشة أدوات مكتبية) من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكابها (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدي المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفي، والاستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة "توك توك" خاصة بأحد المتهمين ، كما أقروا بتصرفهم بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها ، كما تم بإرشادهم ضبط (الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين ، مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة) ، وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة (لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر - مقيم بدائرة القسم) "سيئ النية" ، أمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.