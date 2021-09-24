"كتم أنفاسها بقطعة قماش".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مسنة داخل مسكنها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة مُسنة داخل مسكنها بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من بعض الأهالي يفيد بمقتل (مُسنة داخل شقتها بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص تبين أن جثة المذكورة بها عدة كدمات بأماكن مختلفة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها، وما قررته ابنتها أن والدتها تقيم بمفردها ولدى حضورها للاطمئنان عليها وجدت الباب الحديدي للشقة مفتوح على غير العادة واكتشفت وفاتها وسرقة (هاتفها المحمول - شاشة عرض - مبلغ مالي).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (كهربائي وفني دش - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بسابقة تردده على المجني عليها بإجراء بعض الإصلاحات وطلبها منه مؤخرا الحضور مرة أخرى لإجراء بعض الإصلاحات فاختمر في ذهنه سرقتها لكونها مقيمة بمفردها ، وبتاريخ الواقعة توجه إلى شقة المجني عليها ولدى فتحها الباب قام بكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياه، وقام بالاستيلاء على المسروقات وفر هاربا، وأرشد عن ( مبلغ مالي - الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها - شاشة العرض)، وأضاف أنه قام بإنفاق جزء من المبلغ المستولى عليه في سداد ديونه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.