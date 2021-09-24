انت الان تتابع خبر بالفيديو: الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال بتزايد ملحوظ... والعراق على القائمة السوداء! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ورشة حوارية جمعت مكتب مكافحة غسيل الاموال بنقابة المحاسبين طالبت الاخيرة البنك المركزى بتكليف مراقبي الحسابات والمدققين لمتابعة عمل البنوك العراقية وتقديم تقارير رسمية عن مدى التزام هذه البنوك بمحاربة غسيل الاموال .. طلب وبحسب البنك المركزي سيدعم الجهود في تقويض الفساد.



وما يؤكد أن حالات غسيل الأموال فعليا في تزايد هو ادراج المفوضية الأوروبية العراق ضمن أكثر الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي في قائمة سميت بالسوداء ما تسبب بخيبة أمل أعرب عنها وزير الخارجية فؤاد حسين في وقت سابق ..