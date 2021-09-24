انت الان تتابع خبر العثور على مضافة تحوي احزمة ناسفة وعبوات في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، ان دائرة امن بغداد التابعة لجهاز الامن الوطني عثرت على مضافة تحوي احزمة ناسفة وعبوات في ديالى.
وذكر ابو رغيف في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "وبواجبٍ استثنائي ومتابعة دمجت الليل بالنهار ضمن خطتها الدؤوبة لكبحِ واجهاض اي عملية ارهابية وتأمينًا للزيارة الاربعينية وصولًا ليوم الانتخابات، تمكنت دائرة امن بغداد التابعة لجهاز الامن الوطني، من الاستيلاء على مضافة تحوي اربعة احزمة ناسفة مع عبوات وقاذوفات في منطقة البيجات بديالى".