انت الان تتابع خبر العثور على مضافة تحوي احزمة ناسفة وعبوات في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، ان دائرة امن بغداد التابعة لجهاز الامن الوطني عثرت على مضافة تحوي احزمة ناسفة وعبوات في ديالى.