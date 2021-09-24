القبض على مبتز ساوم رجلا بنشر صور عائلته مقابل ٧ ملايين دينار

وذكر بيان للوكالة ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب إجرام المنصور، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بأبتزاز رجل إلكترونيا وتهديده بنشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) إذا لم يدفع له مبلغ من المال قدره (٧) ملايين دينار عراقي"، مشيرة الى انه "وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحةً بحادث الابتزاز الخاص بالمشتكي".ولفتت الى "تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠) ملايين دينار عراقي من داخل إحد المطاعم ضمن منطقة باب الشيخ"، مؤكدا "تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات".

