شكرا لقرائتكم خبر عن 445 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالمرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.

وسيتمتع الريف المصري بانتهاء هذا المشروع العظيم بكافة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء بنسبة 100%، بالإضافة إلى تطوير الطرق والمجمعات الحكومية، والغاز الطبيعي، كما ستعمل، على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة محطات صغيرة، وتنفيذ مشروعات المد والتدعيم للشبكات بالقرى، وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة ومتهالكة، وبناء 51 محطة جديدة لتنقية مياه الشرب، بطاقة مليون م3/يوم لخدمة المناطق المحرومة.

وحسبما أعلن اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، في تصريحات مسبقة، أن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية "حيـاة كريمة"، ‏تستهدف إنشاء 445 مشروعا في 52 مركزا بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، ويتمثل الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب، فهناك 118 قرية مخدومة، و 104 قرى تم اتمام مشروعات مد وتدعيم الشبكات بها، و 1097 قرية تشهد استكمال مشروعات المد والتدعيم حالياً

جدير بالذكر أنه جاء فى مقدمة المشروعات المنفذة الصرف الصحى، بنسبة تصل لـ 97.3% من مشروعات الصرف الصحي، ومن المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، ويتمثل المخصص لصالح "الصرف الصحى" بالعام الجديد فى المبادة ليصل لـ102 مليار من أصل 200 مليار، وبنهاية 2020، تمكنت المبادرة من تطوير ورفع كفاءة 21974 منزلا لتصبح "سكن كريم" عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة فى 88 تجمعا، وتغطية 47 تجمعا بخدمات الصرف الصحي.