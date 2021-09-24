شكرا لقرائتكم خبر عن سبع دول تفق لوقف بناء محطات جديدة تعمل بالفحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت سبع دول على اتفاق دشنته الأمم المتحدة لوقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، وذلك في محاولة لجمع المزيد من التوقيعات قبل انطلاق قمة المناخ العالمية في مدينة جلاسكو بإسكتلندا الشهر المقبل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يعد الاتفاق الجديد أحدث محاولة على المستوى العالمي للتخلص بشكل تدريجي من أقذر أنواع الوقود الأحفوري.

وتشير بلومبرج إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يريد وضع نهاية هذا العام لأي خطط تستهدف إنشاء محطات جديدة تعمل بالفحم.

وقال لوك شارما، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للمناخ (كوب 26)، إن الهدف من قمة جلاسكو هو أن يصبح الفحم شيئا من الماضي.

ووقعت كل من تشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومونتنيجرو (الجبل الأسود) وسريلانكا والمملكة المتحدة على الاتفاق.

وقالت داميلولا أوجيونبي،الرئيس التنفيذي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، التي تدعمها الأمم المتحدة: "ليس الابتعاد عن الفحم مرحلة النهاية لقطاع التصنيع، ولكنه فرصة أفضل بكثير للوظائف الصديقة للبيئة"، مضيفة أن هذا الأمر هو "ما سيدفع الدول الأخرى إلى الانضمام".

وفي عام 2017، أطلقت 41 دولة تحالفا عالميا للتخلص من استخدام الفحم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وعود بعدم بناء محطات جديدة تعمل بالفحم.