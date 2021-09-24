شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح سينوفاك عالي الكفاءة في مكافحة الأعراض الخطيرة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة ماليزية كبيرة أن لقاح سينوفاك المضاد لمرض كوفيد-19 فعال جدا في مكافحة الأعراض الخطيرة للمرض على الرغم من أن لقاحات منافسة من فايزر/بيونتيك وأسترازينيكا أثبتت معدلات حماية أفضل.

وتعطي أحدث بيانات دفعة للشركة الصينية المصنعة التي يخضع لقاحها لتدقيق متزايد بشأن فعاليته بعد تقارير عن إصابات بين أفراد أطقم طبية تلقوا جرعة سينوفاك كاملة في إندونيسيا وتايلاند.

وقال مسؤولو صحة للصحفيين أمس الخميس إن الدراسة التي أجرتها الحكومة الماليزية أظهرت أن 0.011 بالمئة من نحو 7.2 مليون تلقوا لقاح سينوفاك احتاجوا للعلاج في وحدات الرعاية المركزة جراء الإصابة بكوفيد-19.

وفي المقابل احتاج 0.002 بالمئة من نحو 6.5 مليون متلقي للقاح فايزر/بيونتيك دخول وحدات الرعاية بعد الإصابة بالمرض بينما بلغت النسبة 0.001 بالمئة من 744958 ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا.

وقال مسؤول في معهد البحوث السريرية الذي أجرى الدراسة مع فريق عمل ماليزي مكلف بالتصدي لكوفيد-19 إن التطعيمات - بغض النظر عن العلامة التجارية - قللت من خطر دخول العناية المركزة بنسبة 83 في المئة وقللت من خطر الوفاة بنسبة 88 في المئة بناء على دراسة أصغر شملت نحو 1.26 مليون شخص.

وأضاف أن إجمالي معدل دخول وحدات العناية المركزة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل انخفض وبلغ 0.0066 في المئة.

وانخفض معدل الوفاة بين من تلقوا جرعة التطعيم كاملة إذ سجلت 0.01 بالمئة فحسب ومعظم الوفيات ممن تجاوزوا الستين أو من المصابين بأمراض مزمنة.