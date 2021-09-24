تعرف على برنامج إعداد منتخبنا الوطني لملاقاة لبنان والإمارات

ابلغ الهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخب العراق، إدارة المنتخب بعدم الحاجة لخوض أي مباراة ودية، قبل موعد لقاء الجولة الثالثة أمام لبنان، في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقالت مصادر رياضية إن "أدفوكات يرى أن المواجهات الودية للمنتخب العراقي حالياً لا تهم فنياً، بقدر الاستمرار في اللعب في المسابقات المحلية، والاعتماد على جاهزية اللاعبين من خلال الانتظام في المشاركة الدائمة والمستمرة"، مشيرةً إلى تجمع المنتخب سيكون في الدوحة في الـ4 من الشهر المقبل، أي قبل مواجهة المنتخب اللبناني بـ3 أيام فقط، وبحسب ما تنص عليه لوائح وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

قائمة الأسود الجديدة



وأوضحت المصادر ذاتها أن "القائمة الأولية للمنتخب العراقي تضم 41 لاعباً، من بينهم أسماء جديدة تتواجد للمرة الأولى في تشكيلة أسود الرافدين، في مقدمتهم مهند جعاز محترف هاماربي السويدي، وكذلك سيمنح جيلوان حمد محترف أوربرو السويدي الفرصة مرة أخرى، وشهدت القائمة أيضاً عودة علي ياسين حارس مرمى الزوراء، وياسر قاسم لاعب زاخو الحالي، الغائب عن المنتخب الوطني بعد غياب لـ5 سنوات.

وسيخوض منتخب العراق مواجهته الثالثة في التصفيات المونديالية، أمام ضيفه لبنان في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الدوحة، أرض العراق المفترضة، وبعدها بـ5 أيام سيواجه مستضيفه منتخب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الآسيوية الأولى.

ويتصدر المنتخب الإيراني صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.