شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال المرحلة الثانية للربط الكهربائى مع السودان بخطة الكهرباء العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان ، كأحد المشروعات الهامة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22، حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه من المستهدف استكمال المرحلة الثانية يهدف إلى إمداد الجانب السوداني من خلال الربط الكهربائي بقدرات تصل إلى 300 ميجاوات، بالإضافة إلى جاهزية الشبكة المصرية لنقل 600 ميجاوات للسودان على جهد 500 ك. ف .