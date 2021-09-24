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نوح العيسوي خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بدمنهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، حول "المواساة في القرآن الكريم".

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ قطب الطويل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة، هو "المواساة في القرآن الكريم"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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