التنمية المحلية: إزالة 5226 مبنى مخالف و2208 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمحافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت في إزالة 5226 مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالي مليون و 776 ألف متر مربع.

وتلقى شعراوي تقريراً اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولى من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري.

وأوضح شعراوي أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبان مخالفة على مساحة 177 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 410 مبان مخالفة على مساحة 25 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع، كما قامت محافظة كفر الشيخ بإزالة 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير الذى تلقاه شعراوى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2208 حالات تعد على الأراضى الزراعية لمساحة 10789 فدانا ، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة وبنى سويف 212 حالة والمنوفية 220 حالة والغربية 288 حالة والأقصر 127 حالة.

وأكد شعراوى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر فى دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية، مشددا على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون ، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/ 9 / 2021 وحتى 3/ 10/ 2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/ 10 /2021 وحتى 29/ 10/ 2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/ 11/ 2021 وحتى 26 /11/ 2021، وتستهدف هذه الموجة إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع ، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12.5 ألف فدان .