تطعيم 71% من موظفي الوادي الجديد ضد "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت مديرية الشئون الصحية والسكان في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، من تطعيم 71.5 % من إجمالي موظفي الحكومة والقطاع العام في مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراها ضد فيروس " كورونا" المستجد.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، إن المستهدف تطعيمهم ضد فيروس كورونا من موظفي الحكومة بالمحافظة 33971 موظفًا وجرى الانتهاء من تطعيم 24293 موظفًا بواقع 71.5% من إجمالي موظفي الوادي الجديد ويتبقى 4057 موظفًا جاٍر تطعيمهم.

وأضاف محروس، أن المديرية تواصل أعمال تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا بالمحافظة من خلال الفرق المتحركة والثابتة مع التركيز على سرعة إنهاء تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث جرى تطعيم 11867 موظفًا بقطاع التعليم من إجمالي 15769 موظًفا بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.