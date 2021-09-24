الوادي الجديد تستعد لمهرجان التمور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تستعد محافظة الوادي الجديد، لتنظيم مهرجان التمور " الملتقى التسويقي الأول للتمور" بمدينة الخارجة في الفترة من 16 – 18 أكتوبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، إنه أصدر القرار رقم 352 لسنة 2021، لتشكيل اللجان التنفيذية واختصاصاتها لتتولى تنفيذ والإعداد للمهرجان والملتقى، حيث سيجري إطلاقه من المحافظة لما تتميز به من إنتاج أفضل وأجود أنواع التمور المصرية.

أكد الزملوط، أن الملتقى يتضمن تجهيز 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وعروض فلكورية، مع افتتاح للمشروعات الخدمية والتنموية خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وتنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية للتمور وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعقد ورشتي عمل في مجالي العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوي للنخيل، مع تنظيم مسابقة أهم مناطق إنتاج التمور على مستوى الجمهورية.

وأشار الزملوط، إلى أن المهرجان سيجري من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة في الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة في زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.