الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية

اسماعيل عبد الحي -

أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداءمن اليوم الأربعاء. بحسب بيان الرئاسة.

وقال بيان الرئاسة إن "الإجتماع خصص الدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، بحسب البيان.

وقبل شهر، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، نتيجة لما اسمته "الابتزازات والمؤامرات الصادرة من المملكة المغربية".