"الصحة العالمية": "كورونا" بدأ يتقهقر رغم "دلتا"

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 10:40
عربي ودولي
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس «كورونا» بدأ يتقهقر رغم دلتا حيث بلغت الإصابات العالمية الموثقة بـ«كوفيد19» خلال الأسبوع الماضي 3.6 مليون، بانخفاض 9 في المائة مقارنة بالأيام السبعة السابقة عليه، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات العالمية في الفترة نفسها بلغ 59 ألفاً؛ بانخفاض 7 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
ونبهت المنظمة، في تقريرها الوبائي الأخير، إلى أن المتحور «دلتا»؛ الذي يتميز بسرعة سريانه مقارنة بالطفرات الأخرى للفيروس، أصبح منتشراً بنسبة 90 في المائة بالعالم.
ويشير التقرير إلى أن أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي ارتفع فيها عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بنسبة 4 في المائة عن الأسبوع السابق عليه، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط التراجع الأكبر بنسبة 22 في المائة، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 16 في المائة، ثم آسيا الشرقية بنسبة 11 في المائة. أما في أوروبا وأميركا؛ حيث لا تزال الإصابات الجديدة تتجاوز المليون أسبوعياً، فبلغت نسبة الانخفاض 4 في المائة و7 في المائة على التوالي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي