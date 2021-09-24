السعودية تدمر مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 08:40
عربي ودولي
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أسقطت الدفاعات السعودية، فجر اليوم الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وفقا لموقع العربية.
وكانت الدفاعات السعودية دمرت، مساء الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا الخميس.
وفي وقت سابق من نهار الخميس، دمرت الدفاعات السعودية 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، كما اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه جازان.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.
وأضاف بالقول: نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي