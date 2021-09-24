وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من إيران إلى مرفأ بانياس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت العلاقات الإعلامية في “حزب الله” في بيان، “وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء أمس الخميس، إلى مرفأ بانياس”.

وفي وقت سابق أمس أفادت وكالة “مهر” الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان.

ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفق حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان.